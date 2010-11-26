Мінфін у січні-жовтні виплатив 8,79 млрд. грн. доходу за ОВДП

Погашення і виплата доходу за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) в січні-жовтні поточного року здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, з початку року (на 1 листопада 2010 року) становили 25 млрд. 460,07 млн. грн., зокрема, основний борг – 16 млрд. 667,08 млн. грн., виплата доходу - 8 млрд. 792,99 млн. грн. Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, порівняно з попередніми роками, відбулося значне збільшення загального обсягу ОВДП, які перебувають в обігу – до 129 млрд. 104,97 млн. грн. на 1 листопада 2010 року.

За даними НБУ, з початку року Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на загальну суму 60 млрд. 652,94 млн. грн., середньозважена прибутковість по яких становила 10,52% річних (у жовтні — 2 млрд. 704,78 млн. грн. з середньозваженою прибутковістю 7,90% річних), з них: сума коштів, яка надійшла до Державного бюджету України у січні-жовтні 2010 року за наслідками проведення аукціонів з первинного розміщення ОВДП, становила 37 млрд. 820,25 млн. грн. з середньозваженою прибутковістю 12,88% річних (у жовтні — 2 млрд. 704,78 млн. грн. з середньозваженою прибутковістю 7,90% річних); випущено ОВДП для погашення простроченої бюджетної заборгованості за податком на додану вартість у січні - вересні 2010 року на загальну суму 16 млрд. 442,69 млн. грн. з середньозваженою прибутковістю 5,50% річних (у жовтні випуск ОВДП для погашення простроченої бюджетної заборгованості за податком на додану вартість не здійснювався); випущено ОВДП для збільшення статутного капіталу банків у січні-жовтні 2010 року на загальну суму 6 млрд. 390,00 млн. грн. з середньозваженою прибутковістю 9,50% річних (у жовтні випуск ОВДП для збільшення формування статутного капіталу банків не здійснювався).

Також повідомляється, що обсяг ОВДП у власності нерезидентів у січні-жовтні 2010 року збільшився на 8 млрд. 327,8 млн. грн. і на 1 листопада 2010 року становив 8 млрд. 811,0 млн. грн. (на 1 листопада 2009 року — 397,7 млн. грн.), або 6,82% загальної суми ОВДП, що перебувають в обігу.