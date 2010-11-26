Парламентські економісти можуть запропонувати альтернативний варіант ПК – Королевська

У разі погіршення ситуації з податковим законодавством у країні економічний майданчик, створений у парламенті, пропонуватиме альтернативний Податковий кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявила голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, народний депутат України Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Ми, зі своєї сторони, створили економічний майданчик, закладаємо основні принципи формування податкової системи... Ми пропонуватимемо альтернативний варіант Податкового кодексу, в основу якого буде покладено зміни податкової системи України і антикорупційний проект, і лише після цього ми зможемо змінити саму структуру прибуткової частини бюджету», - відзначила вона.

Крім того, депутат вважає, що на сьогодні внесення змін до ПК недоцільне, оскільки необхідно міняти основні принципи, закладені у законі, а не вносити в нього поправки. «Переписувати Податковий кодекс неможливо, потрібна нова модель», - упевнена Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. 18 листопада п.р. Верховна Рада України ухвалила Податковий кодекс.

Документом фактично скасовано спрощену систему оподаткування; підвищується планка прибуткового податку; реформується транспортний податок; вводяться жорсткі рамки застосування пільг; скорочується ставка податку на прибуток, водночас розширяється база застосування податку; посилюється фіскальний тиск і розширяються повноваження податківців.

ПК спричинив громадське обурення, масові акції протесту тривають по всій Україні. Підприємці висунули Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ ультиматум - ініціюватимуть проведення Всеукраїнського референдуму про недовіру Президенту і Верховній Раді, якщо В.ЯНУКОВИЧ не заветує Податковий кодекс.