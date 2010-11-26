Нацбанк відзначає зниження чистого попиту на валюту на міжбанку в листопаді

З початку листопада ц.р. на міжбанківському валютному ринку спостерігається зниження чистого попиту на іноземну валюту.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

НБУ відзначає, що зниження попиту на валюту на міжбанку сприяє як збільшенню її середньоденної пропозиції, так і зменшенню валютного попиту в готівковому сегменті ринку.

«У цих умовах Національний банк України продовжує одночасно здійснювати інтервенції з продажу і купівлі іноземної валюти, згладжуючи коливання ринкового курсу гривні й поповнюючи міжнародні резерви», - говориться в повідомленні НБУ.

Також повідомляється, що з початку місяця курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився до долара США на 0,26%, до 7,9622 грн./дол. США, а на готівковому, за операціями продажу доларів США, майже не змінився.

Офіційний курс гривні до долара з початку місяця знизився на 0,34%, до 7,9387 грн./дол. США. Щодо євро і російського рубля гривня зміцнилася на 3,54% і 1,6% відповідно, до 10,5751 грн./євро і 2,5376 грн./10 рублів.