Держборг України у жовтні зріс на 0,27% – до 51,23 млрд. дол.

Державний і гарантований державою борг України на 31 жовтня п.р. становив 405 млрд. 312 млн. 029,98 тис. грн., або 51 млрд. 230 млн. 096,35 тис. дол., що на 0,27% більше за показник на кінець вересня 2010 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 31 жовтня п.р. становив 257 млрд. 082 млн. 706,39 тис. грн. (63,43% загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 32 млрд. 494 млн. 401,44 тис. дол. Державний і гарантований державою внутрішній борг – 148 млрд. 229 млн. 323,59 тис. грн. (36,57%), або 18 млрд. 735 млн. 694,91 тис. дол.

Державний борг України на кінець жовтня п.р. становив 307 млрд. 926 млн. 489,45 тис. грн. (75,97%), або 38 млрд. 920 млн. 887,00 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 173 млрд. 544 млн. 917,26 тис. грн. (42,82%), або 21 млрд. 935 млн. 501,95 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 134 млрд. 381 млн. 572,19 тис. грн. (33,16%), або 16 млрд. 985 млн. 385,05 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 97 млрд. 385 млн. 540,53 тис. грн. (24,03%), або 12 млрд. 309 млн. 209,35 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 83 млрд. 537 млн. 789,13 тис. грн. (20,61%), або 10 млрд. 558 млн. 899,49 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 847 млн. 751,40 тис. грн. (3,43%), або 1 млрд. 750 млн. 309,86 тис. дол.

Впродовж січня-жовтня 2010 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася у гривневому еквіваленті на 87 млрд. 407 млн. 908,26 тис. грн. (27,50%), здебільшого за рахунок перевищення випуску ОВДП над їх погашенням, а також у результаті отримання першого траншу кредиту МВФ стенд-бай 2010 у розмірі 1,25 млрд. СПЗ і випуску єврооблігацій 2010 року на суму 2 млрд. дол.

При цьому державний зовнішній борг зріс на 37 млрд. 618 млн. 687,56 тис. грн. (27,68%), державний внутрішній борг зріс на 43 млрд. 311 млн. 495,42 тис. грн. (47,56%).

Гарантований державою борг України збільшився на 6 млрд. 477 млн. 725,28 тис. грн. (7,13%).