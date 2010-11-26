Міжбанк закрився на рівні 7,9680/7,9735 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9630/7,9750 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9665/7,9725 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9680/7,9735 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2540/0,2544 грн./рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2539/0,2541 грн./рубль. На час закриття ціни досягли рівня 0,2536/0,2538 грн./рубль. У Росії курс долар-рубель підвищився і становив 31,4368 рублів за долар (+0,0768).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар стартували з позначки 1,3281/1,3283 дол./євро, а на 15:10 впали до 1,3235/1,3237 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5805/10,5950 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 10,5415/10,5555 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH відкотилися до рівня 10,5435/10,5565 грн./євро.