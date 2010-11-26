Платежі за російський газ вплинули на зростання дефіциту поточного рахунку - експерт

Зростання дефіциту рахунку за поточними операціями було спричинене здійсненням платежів за імпортний російський газ і зниженням темпів зростання експорту послуг.

Така думка міститься в огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, підготовленому аналітиком Олександром ЛОЗОВИМ.

Незважаючи на те, що стан платіжного балансу погіршав, аналітик вважає дану новину нейтральної для української економіки. Крім того, відновлення внутрішнього споживчого попиту сприяло розширенню імпорту неенергетичного характеру, зокрема сільськогосподарської продукції.

За словами О.ЛОЗОВОГО, помірний профіцит фінансового рахунку виник внаслідок нестачі надходжень від розміщення єврооблігацій, який спостерігався у вересні, на фоні зростання обсягів валюти поза банківською системою. Проте стабільний приплив прямих іноземних інвестицій допоміг підтримати позитивне сальдо фінансового рахунку, наголосив аналітик.

Як повідомляв УНІАН, профіцит платіжного балансу України у січні-жовтні 2010 р., за попередніми даними Національного банку, становив 5,863 млрд. дол. проти 12,864 млрд. дол. дефіциту за відповідний період 2009 року. За підсумками жовтня дефіцит платіжного балансу становив 578 млн. дол. проти 691 млн. дол. в жовтні 2009 року.

За січень-жовтень п.р. поточний рахунок було сформовано з дефіцитом 1 млрд. 809 млн. дол., що на 1 млрд. 027 млн. дол. більше, ніж за відповідний період 2009 року., зокрема у жовтні - 907 млн. дол. (у жовтні 2009 р. - профіцит 74 млн. дол.). Профіцит по капітальному і фінансовому рахунку в жовтні становив 329 млн. дол. і був забезпечений, насамперед, досить високими для цього року обсягами прямих іноземних інвестицій (466 млн. дол.) і чистими залученнями по довгострокових кредитах приватного сектору (551 млн. дол.). Також тривало активне придбання нерезидентами внутрішніх державних облігацій (264 млн. дол.). Водночас обсяги накопичення готівкової валюти поза банками залишалися дуже високими (1,7 млрд. дол.).

Нацбанк відзначає, що на відміну від попередніх місяців приплив капіталу по фінансовому рахунку був недостатнім для повного покриття дефіциту поточного рахунку. Негативне сальдо зведеного платіжного балансу (578 млн. дол.), що склалося в результаті, фінансувалося за рахунок резервних активів, обсяг яких на 1 листопада 2010 року скоротився до 34,3 млрд. дол. США (5,8 місяців імпорту товарів і послуг майбутнього періоду). З початку року профіцит капітального і фінансового рахунків досяг 7,7 млрд. дол., тоді як за 10 місяців 2009 року дефіцит становив 12,1 млрд. дол.