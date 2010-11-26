Експерт: обмеження в ПК спрямовані на ліквідацію спрощеної системи як такої

Обґрунтовані обмеження для платників єдиного податку повинні компенсуватися новими можливостями для тих підприємців, які дійсно є малим бізнесом. Такими заходами могло б бути збільшення обсягу граничного доходу, збільшення кількості працівників, яких вони можуть найняти, а також відмова від вище перерахованих явно надмірно суворих заходів. Таку думку висловив УНІАН завідувач сектором грошово-фінансової стратегії Національного інституту стратегічних досліджень Олексій МОЛДОВАН.

Як відзначає експерт, українська спрощена система оподаткування не реформувалася близько 12 років, тому сьогодні дійсно не кореспондує з тими завданнями, які спочатку ставилися перед нею. Головною метою на момент її впровадження було, перш за все, спрощення бухгалтерської і податкової звітності для малого бізнесу. Нижня межа єдиного податку була розрахована на підставі фіскального навантаження на аналогічні підприємства, які працювали на загальній системі оподаткування, а верхня – навіть перевищувала її, відповідно застосування спрощеної системи не припускало менший рівень оподаткування.

Експерт підкреслює, що на сьогодні дана система дійсно серйозно деформована. До неї є два ключові зауваження: низька фіскальна ефективність і широкі можливості для мінімізації оподаткування. У ПК зроблено достатньо, щоби вирішити ці дві проблеми.

Щодо підвищення фіскальної ефективності, то діапазон ставок податків підвищений для території населених пунктів з чисельністю населення понад 500 тис. чоловік – до 20-600 гривень, з чисельністю населення від 150 до 500 тис. чоловік - до 20-400 гривень. Дуже важливо, що введена щорічна індексація ставок на індекс споживчих цін, вважає експерт.

Що стосується перекриття схем мінімізації оподаткування, то ПК надав більш ніж достатньо інструментів (звуження видів діяльності, на які може розповсюджуватися спрощена система, анулювання права на реєстрацію платниками ПДВ, запровадження нових перевірок і штрафів за порушення законодавства), щоб очистити спрощену систему оподаткування СПД, що займаються мінімізацією оподаткування. Проте такі заходи, як зменшення граничного обсягу валової виручки для тих СПД, які не хочуть використовувати РРО, що дає право на її застосування, зменшення кількості робочих, які можуть знаходитися в трудових відносинах з платниками єдиного податку, заборона віднесення підприємствами на валові витрати витрат на оплату товарів і послуг, придбаних у платників єдиного податку, а також розширення можливості застосування методу звичайних цін для визначення бази оподаткування таких операцій, є зайвими, необґрунтованими і такими, що направлені на ліквідацію спрощеної системи як такої, вважає О.МОЛДОВАН.