Зростання ВВП України у 2011-2012 рр. очікується на рівні 4% - НБУ

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2011-2012 рр. очікується на рівні 4%, інфляція - близько 11%. Про це йдеться у макроекономічному огляді за листопад 2010 р., розміщеному на офіційному сайті Національного банку України (НБУ).

«За незмінної монетарної політики у 2011-2012 роках очікується зростання реального ВВП на потенційному рівні (близько 4%). З одного боку, умови торгівлі погіршають через подальше зростання цін на газ і нафту, що обмежить зростання економіки. Проте, з іншого боку, фіскальна політика буде досить м`якою за істотного перевищення витратної частини над прибутковою», - зазначається в огляді.

При цьому Нацбанк відзначає, що реальні монетарні умови в середньому в 2011-2012 роках перебуватимуть на нейтральному рівні.

Також наголошується, що у 2011 році інфляція буде на досить високому рівні, при цьому вже у 2012 році НБУ прогнозує значне зниження інфляції.

«Інфляція у 2010-2011 роках очікується на рівні близько 11%, здебільшого, внаслідок низького урожаю зернових, погіршення інфляційних очікувань і необхідності підвищення тарифів на газ, електроенергію і опалення. При цьому базова інфляція перебуватиме у межах цільового показника 2010 року (близько 8%, що відповідає меті утримання базової інфляції на рівні до 10%, згідно з Меморандумом з МВФ), у 2011 році продовжуватиме знижуватися. Істотне зниження споживчої інфляції очікується у 2012 році, оскільки у цей період не передбачається значного підвищення цін, регульованих адміністративно, очікується істотне зростання потенціалу економіки в результаті проведення Євро-2012», - наголошується в огляді.

Довідка УНІАН. За інформацією Держкомстату, інфляція в Україні у жовтні 2010 року порівняно з вереснем п.р. становила 0,5%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,9%.

За оперативними даними Держкомстату, валовий внутрішній продукт (ВВП) України за третій квартал 2010 року порівняно з третім кварталом 2009 року, в постійних цінах 2007 року, становив 103,5%, а порівняно з другим кварталом 2010 року з урахуванням сезонного чинника - 100,1%.