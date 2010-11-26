Курс Нацбанка 29 листопада

Нацбанк 29 листопада встановив такий курс гривні:100 USD США – 793.8000 (26 листопада – 793.8700)100 EUR – 1049.8005 (26 листопада – 1057.5142)10 RUR – 2.5317 (26 листопада – 2.5376)Облікові курси банківських металів НБУ з 29 листопадаза 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-108472.77 (26 листопада-108799.88)961XAG 10Срібло-2113.10 (26 листопада-2178.38)962XPT 10Платина-130341.96 (26 листопада-131385.49)964XPD 10Паладій-54216.54 (26 листопада-55015.19)

Нацбанк 29 листопада встановив такий курс гривні: 100 USD США – 793.8000 (26 листопада – 793.8700) 100 EUR – 1049.8005 (26 листопада – 1057.5142) 10 RUR – 2.5317 (26 листопада – 2.5376). Облікові курси банківських металів НБУ з 29 листопада за 10 тройських унцій (грн.): 959XAU 10Золото-108472.77 (26 листопада-108799.88) 961XAG 10Срібло-2113.10 (26 листопада-2178.38) 962XPT 10Платина-130341.96 (26 листопада-131385.49) 964XPD 10Паладій-54216.54 (26 листопада-55015.19)

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