Хомутиннік: найбільшою проблемою ПК є завищені повноваження контролюючих органів

13:01, 27 листопада 2010
Фінанси
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Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК вважає найбільшою проблемою Податкового кодексу завищені повноваження контролюючих органів.

Про це він сказав в ефірі програми “Шустер Live” на ТРК “Україна”.

«Проблеми сьогодні не у Податковому кодексі. Податковий кодекс підняв головну проблему виконавчої влади, а саме - податкової адміністрації, митниці та інших інституцій, які мають контролюючі функції», - зазначив він.

В.ХОМУТИННІК зауважив, що багато дискусій відбувалося навколо введення касових апаратів. «Підприємці говорять: нам касовий апарат не потрібен, навіть безкоштовно. Чому? Тому що це безкоштовний квиток на війну», - сказав він.

За словами В.ХОМУТИННІКА, підприємці пояснюють свою позицію тим, що встановлення касового апарата дає повноваження податковим органам проводити постійні перевірки, саме тому в Податковому кодексі разом з підприємцями було переписано положення щодо реєстраторів розрахункових операцій. Як наголосив В.ХОМУТИННІК, був застосований мораторій протягом одного року на усі перевірки касових апаратів.

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