Янукович говорить ветування Податкового кодексу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що ймовірність ветування Податкового кодексу є великою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час зустрічі з підприємцями – учасниками акції протесту, яка проходить на Майдані Незалежності у Києві.

«Ймовірність прийняття вето – велика. Але ми про це зможемо сказати після того, як разом з вами розглянемо питання Податкового кодексу», - наголосив Президент.

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, йому зрозуміла позиція підприємців, які виступають проти Податкового кодексу.

«Треба, щоб ми з вами разом подивилися в цілому на цю проблему. Я приїхав із прем’єр-міністром. Я його взяв із собою, щоб ми сьогодні домовилися. Поки мої експерти будуть працювати – цей Податковий кодекс тільки учора поступив в Адміністрацію – щоб ви разом із прем’єр-міністром сіли разом з фахівцями, вашими представниками і подивилися на весь кодекс. Мої експерти попрацюють сьогодні, завтра, післязавтра, поки не закінчать цю роботу», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ, уточнивши, що до понеділка він матиме з цього питання проміжний результат.

У зв’язку з цим Президент запропонував, щоб у понеділок представники підприємців, а також фахівці Кабінету міністрів, зокрема, автори Податкового кодексу, разом із фахівцями Адміністрації Президента сіли за стіл переговорів з метою доопрацювання кодексу і пошуку спільного рішення для його редагування.

«Перегорнемо все для того, щоб дійти до кожної букви, коми, кожної крапки і так далі», - наголосив він і запропонував завершити цю роботу до четверга, адже у вівторок-середу він перебуватиме у закордонному відрядженні – в Астані (в Астані 1-2 грудня відбудеться саміт ОБСЄ - УНІАН).

«Але, сто відсотків, у четвер я готовий вас вислухати: про що ви домовилися, які є розбіжності і що, на ваш погляд, необхідно зробити. Ви почули мене?», - запитав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що виступає «проти того, щоб кодексом підсилювати адміністративний тиск податкової адміністрації на бізнес». «Категорично проти! Якщо там буде будь-яке підсилення, ми його будемо прибирати. Якщо необхідно буде накласти вето - воно буде накладено», - наголосив Президент і запевнив, що «зробить так, як це потрібно буде державі». «Я це зроблю так, як краще для держави, для економіки і для бізнесу, але не для податкової», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому Президент висловив думку про те, що дискусія навколо Податкового кодексу не повинна відбуватися у форматі політичної гри, а мати за мету лише конструктивний діалог з метою врахування соціально-економічних інтересів громадян.

«Грайтеся (у політику – УНІАН) без мене. Шукайте собі іншого партнера. Я готовий з вами працювати щодо Податкового кодексу разом і завершити його з головою і розумом», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Звертаючись до присутнього на зустрічі прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, він зауважив, що це саме уряд підготував та ініціював чинну редакцію Податкового кодексу, яка викликала такий резонанс і протести. «АЗАРОВ, працюйте! Ось вам громадськість - проводьте громадські обговорення, працюйте», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

На це зауваження прем’єр відповів: «Усе, що потрібно змінити, ми змінимо».

В.ЯНУКОВИЧ запевнив підприємців, що відстоюватиме у Верховній Раді ухвалення Податкового кодексу у тій редакції, яка буде опрацьована з урахуванням вимог підприємців і позиції глави держави.