Банк Росії залишив процентні ставки незмінними шостий місяць підряд, але в супровідному коментарі не повідомив про можливе збереження стимулюючої політики на найближчі місяці, що аналітики розцінили, як сигнал до швидких змін, повідомляє Рейтер

Рада директорів ЦБ РФ у п`ятницю ухвалила рішення зберегти ставки незмінними: ставка рефінансування - 7,75 відсотка річних, ставка по депозитах овернайт - 2,50 відсотка.

Обгрунтування рішення майже не змінилося в порівнянні з попереднім місяцем.

Інфляція склала 7,8 відсотка в річному виразі на 22 листопада, проте інфляційні ризики під контролем:

"Банк Росії вважає, що інфляційні ризики, обумовлені монетарними умовами, знаходяться в даний час на прийнятному рівні, і продовжить моніторинг дії різних чинників на інфляційні процеси", - повідомив ЦБ.

З іншого боку, положення в економіці, не дивлячись на зростання промпроизводства, капітальних інвестицій і об`ємів банківського кредитування, значно не покращало.

"У динаміці показників, що характеризують споживчий попит, в жовтні збереглися негативні тенденції: річні темпи зростання обороту роздрібної торгівлі і об`єму платних послуг продовжили сповільнюватися, а об`єм реальних грошових доходів, що розташовуються, знизився до жовтня 2009 року", - указує ЦБ.

Згідно з останніми даними Росстата, ВВП РФ в третьому кварталі 2010 року збільшився в річному виразі на 2,7 відсотка, сповільнившись в порівнянні з попереднім кварталом, коли економіка виросла на 5,2 відсотка.