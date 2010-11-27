Учасники акції протесту упевнені, що Президент заветує Податковий кодекс

Учасники акції протесту упевнені, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заветує Податковий кодекс.

Про це заявила кореспонденту УНІАН глава Ради підприємців при Опозиційному уряді Оксана ПРОДАН.

Кажучи про дії протестувальників після їхньої сьогоднішньої зустрічі з Президентом і прем`єр-міністром, О.ПРОДАН повідомила: «Підуть уповноважені від Майдану (для переговорів – УНІАН), вони нададуть свої зауваження до кодексу, і чекатимемо відповіді».

О.ПРОДАН зазначила, що акція протесту триватиме доти, доки Президент не заветує Податковий кодекс.

Разом із тим, за її словами, для учасників мітингу став несподіванкою прихід на Майдан Незалежності В.ЯНУКОВИЧА і прем`єра Миколи АЗАРОВА.

При цьому О.ПРОДАН сказала, що «з кожним днем зміцнюється» упевненість у тому, що В.ЯНУКОВИЧ заветує ухвалений Податковий кодекс.

Організатори акції оголосили, що в наметовому містечку відбудеться реєстрація його мешканців для того, щоб запобігти виникненню конфліктів серед учасників акції протесту.

На даний час у наметовому містечку перебувають близько 150 учасників акції.