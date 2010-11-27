Зона євро опинилася на порозі системної кризи

Нові потрясіння пережила за нинішній торговий тиждень зона євро, оскільки керівництву Євросоюзу не вдалося зупинити розростання фінансової кризи в Ірландії. "В результаті посилилася загроза його переростання в системну кризу єврозони, адже під сумнів світових ринків може бути поставлена фінансова стабільність Португалії і Іспанії", - пише газета Financial Times, повідомляє К2карital.

Цей тиждень почався з оголошення про офіційне звернення Ірландії до Євросоюзу по фінансову допомогу. Вона була негайно задоволена і Брюссель заявив про початок підготовки відповідного стабілізаційного пакету в розмірі до 100 млрд євро. При цьому надання фінансовій допомозі Дубліну було обумовлене подальшим посилюванням заходів економії і скороченням витрат держбюджету Ірландії. Згідно підрахункам, банкам Ірландії зараз потрібно 50 млрд. євро. Ця сума не така велика, проте відсутність ясності в тому, як ЄС має намір боротися з кризою, сприяють його збереженню і розширенню, повідомляє ІТАР-ТАРС.