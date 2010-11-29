Тигіпко: не можна йти на компроміс з підприємцями в питанні спрощеного оподаткування

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТИГІПКО вважає, що в питанні спрощеної системи оподаткування влада не повинна йти на компроміси з підприємцями.

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу "1+1" в неділю.

"Є питання, за якими, я вважаю, ми не повинні йти ні на які компроміси", - сказав він.

За словами С.ТИГІПКА, саме через систему спрощеного оподаткування «у нас йде велике відмивання грошей". Крім того, зауважив віце-прем’єр, саме через цю систему йде велика кількість контрабанди.

С.ТИГІПКО вважає, що можна було б досягти домовленості про збільшення граничного розміру продажей, які підпадають під систему спрощеного оподаткування. "Ми можемо в принципі піти на те, щоб збільшити обсяг реалізації, але якщо збільшувати обсяги, одразу треба думати про контроль", - сказав він.