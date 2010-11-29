Тигіпку не подобається, як нині працюють податкові органи

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТИГІПКО не задоволений нинішньою якістю роботи податкових органів.

Про це він заявив в інтерв`ю телеканалу "1+1" в неділю.

За словами С.ТИГІПКА, йому цілком зрозуміле побоювання підприємців через зростання каральних функцій з боку податківців.

"Правильно роблять. Сьогодні я сам можу сказати, що я, як віце-прем’єр-міністр, не задоволений практикою роботи Податкової адміністрації", - сказав він.

Як зауважив віце-прем’єр, за нинішніх обставин податкова може собі дозволяти не приймати податкові звіти у підприємців в разі, якщо вони не заплатять певну суму коштів.

"Я вважаю, що основна проблема зараз саме в цьому. Люди мають враження від конкретної практики, яка нині є, і вони це трансформують на Податковий кодекс", - сказав С.ТИГІПКО.