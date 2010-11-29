Міжбанк відкрився котируваннями - 7,9605/7,9695 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зниженням котирувань – 7,9605/7,9695 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2544/48, котирування по євро-гривні пішли вниз – 10,5665/10,5810. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар залишилися на колишньому рівні – 1,3280/82 (п`ятниця — 1,3281/83).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9350/7,9550.