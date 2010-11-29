На міжбанку на 12:00 котирування склали 7,9660/7,9710 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 7,9605/7,9695, на 12:00 ціни піднялися 7,9660/7,9710 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2544/48, на 12:00 звузився спред 0,2545/46. У Росії курс долар-рубль упав, і на 12:00 встановився на рівні 31,2750 (-0,1618).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3280/82, а на 12:00 впали 1,3233/35. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 10,5665/10,5810, на 12:00 ціни пішли вниз 10,5410/10,5535.