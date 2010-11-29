Нацбанк надав Міжнародній фінансовій корпорації IFC дозвіл кредитувати в гривні
Національний банк України (НБУ) надав Міжнародній фінансовій корпорації (IFC) дозвіл укладати договори на надання кредитів або гарантій, номінованих у гривні.
Це передбачено постановою Нацбанку №504 від 22 листопада ц.р., текст якого є в розпорядженні УНІАН.
При цьому регулятор встановив максимальну вартість таких позик, яка не може перевищувати 10% річних.
Циркуляром НБУ передбачено, що IFC має відкрити гривневий рахунок у Нацбанку або в будь-якому комерційному банку. Рахунок використовуватиметься для зарахування гривні, одержаної від продажу валюти на міжбанку. З цього ж рахунку надаватимуться кредити резидентам-позичальникам і з цього ж рахунку надходитимуть кошти від погашення гривневих кредитів, наданих Міжнародною фінансовою корпорацією позичальникам.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні ц.р. керівник МФК в Україні Олена ВОЛОШИНА заявила, що ресурсна база для надання гривневих кредитів залучатиметься на міжбанківському ринку України.
У правовому полі України існують норми, які обмежують можливості для міжнародних фінансових організацій в залученні гривні на внутрішньому ринку, а також у наданні кредитів у національній валюті.
Раніше Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) також заявляв про наміри одержати дозвіл на кредитування в гривні, залучаючи ресурсну базу на внутрішньому ринку, але такого дозволу від регулятора поки що не одержав.