Нацбанк надав Міжнародній фінансовій корпорації IFC дозвіл кредитувати в гривні

Національний банк України (НБУ) надав Міжнародній фінансовій корпорації (IFC) дозвіл укладати договори на надання кредитів або гарантій, номінованих у гривні.

Це передбачено постановою Нацбанку №504 від 22 листопада ц.р., текст якого є в розпорядженні УНІАН.

При цьому регулятор встановив максимальну вартість таких позик, яка не може перевищувати 10% річних.

Циркуляром НБУ передбачено, що IFC має відкрити гривневий рахунок у Нацбанку або в будь-якому комерційному банку. Рахунок використовуватиметься для зарахування гривні, одержаної від продажу валюти на міжбанку. З цього ж рахунку надаватимуться кредити резидентам-позичальникам і з цього ж рахунку надходитимуть кошти від погашення гривневих кредитів, наданих Міжнародною фінансовою корпорацією позичальникам.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні ц.р. керівник МФК в Україні Олена ВОЛОШИНА заявила, що ресурсна база для надання гривневих кредитів залучатиметься на міжбанківському ринку України.

У правовому полі України існують норми, які обмежують можливості для міжнародних фінансових організацій в залученні гривні на внутрішньому ринку, а також у наданні кредитів у національній валюті.

Раніше Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) також заявляв про наміри одержати дозвіл на кредитування в гривні, залучаючи ресурсну базу на внутрішньому ринку, але такого дозволу від регулятора поки що не одержав.