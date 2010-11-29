Томенко прогнозує, що до кінця року держбюджет-2011 буде ухвалено

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що до кінця цього року парламент ухвалить державний бюджет на наступний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«У будь-якому випадку бюджет буде ухвалений, інша справа - чи він буде ухвалений з 30 на 31, чи з 25 на 26 (грудня)», - сказав віце-спікер.

За словами М.ТОМЕНКА, досвід передноворічної роботи у парламенту є дуже великим.

Водночас М.ТОМЕНКО наголосив, що є дуже принциповим, яким буде це бюджет і чи відповідатиме він національним інтересам.