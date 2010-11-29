Опозиція наполягає на ветуванні Податкового кодексу і відставці уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

Він наголосив, що фракція «БЮТ-Батьківщина» весь час під час розгляду у парламенті проекту Податкового кодексу наголошувала, що документ містить норми, які вже сьогодні Президент України та уряд називають «злочинними, корупційними та антинародними».

За словами М.ТОМЕНКА, з огляду на це він не розуміє «тези про те, що прем’єр-міністр, Президент України та інші найвищі посадові особи не знали про текст документу і випадково дізналися від тих, хто протестує, на другий тиждень протесту».

Віце-спікер зауважив, що під час розгляду проекту Податкового кодексу весь час лунала позиція уряду, і тому тепер Кабінет міністрів має нести відповідальність за той Податковий кодекс, який він запропонував.

М.ТОМЕНКО наголосив: «Я не розумію вимог про те, що треба покарати чиновників, бо наша умова чітка і зрозуміла – це відповідальність всього уряду».

Він підкреслив, що якщо Президент заветує Податковий кодекс, тоді «повинна бути відповідальність всього уряду на чолі з прем’єр-міністром». Він наголосив, що до парламенту проект Податкового кодексу вносили не «клерки уряду», а Кабінет міністрів України.

М.ТОМЕНКО заявив, що фракція «БЮТ-Батьківщина» під відповідальністю уряду розуміє його відставку. Він наголосив, що «уряд не пройшов випробування податковою реформою і повинен нести за це відповідальність».