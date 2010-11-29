Підприємці не прийшли на зустріч з Азаровим

Представники підприємців, протестуючих на Майдані Незалежності в Києві проти набуття чинності Податкового кодексу, не прийшли сьогодні на переговори до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем`єра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

«Микола Янович був готовий зустрітися з підприємцями сьогодні о 12.00, але вони не прийшли», - сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада в ефірі телеканалу ICTV М.АЗАРОВ повідомив, що в понеділок, 29 листопада, планується погодження змін, які необхідно внести до Податкового кодексу.

Після обіду 28 листопада координаційна рада підприємців, виступаючих проти набуття чинності Податкового кодексу, прийняла рішення не обговорювати з Кабінетом міністром ніяких поправок до кодексу і вимагати виключно вето Президента.

Нагадаэмо, на Майдані Незалежності у Києві триває акція протесту проти Податкового кодексу. Зараз там присутні близько 5 тисяч мітингувальників. Частина з них перебуваэ у підземному переході.

На даний час учасники акції розташовані по обидва боки Майдану Незалежності. Акція проходить без сутичок та інцидентів. Рух по Хрещатику не порушувався.

Перед учасниками акції протесту виступають підприємці, які закликають Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА заветувати Податковий кодекс.