Єврокомісія прогнозує відновлення економіки

Європейська комісія прогнозує подальше відновлення економіки Євросоюзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні комісар ЄС з економічних і монетарних справ Оллі РЕН, представляючи традиційний осінній прогноз.

Згідно з прогнозом, ВВП ростиме на 1,75% у 2010 і 2011 роках, і на 2% - у 2012 році.

Передбачають незначне поліпшення на ринку праці з поступовим зниженням рівня безробіття до 9% до 2012 року і скороченням середнього дефіциту держбюджетів країн-членів Європейського Союзу до 4,25% ВВП у 2012 році.

У прогнозі сказано, що економіка Євросоюзу відновлюється дещо швидше, ніж очікувалося, згідно з останнім весняним прогнозом Єврокомісії. У той же час, відновлення є нерівномірним.

Згідно з прогнозом, річна інфляція в країнах-членах ЄС складе близько 2% у 2010-2011 роках і знизиться до 1,75% у 2012 році. При цьому, для країн-членів зони євро інфляція у 1,75% очікується вже у 2011 році.

"Я підбадьорений тим, що рівень зайнятості нарешті отримав перспективу покращитися наступного року в Європі. Дефіцит державних фінансів починає знижуватися завдяки вжитим заходам і відновленню зростання", - сказав О. РЕН.

"Водночас, це відновлення є нерівномірним і багато країни-членів переживають складний період вирівнювання", - додав єврокомісар.