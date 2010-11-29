Євро на міжбанку помітно подешевшав

Сьогодні на українському міжбанку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями 7,9605/7,9695, до 12:00 ціни піднялися до 7,9660/7,9710. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9615/7,9670 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2544/0,2548, до 12:00 звузився спред 0,2545/0,2546. До закриття ціни знизилися до 0,2541/0,2542. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,3300 (- 0,1068).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3280/1,3282, а до 15:00 впали до 1,3158/1,3160. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,5665/10,5810, до 12:00 ціни пішли вниз 10,5410/10,5535. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли мінімуму 10,4600/10,4730.