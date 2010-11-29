Україна бере участь у засіданні Групи держав Ради Європи проти корупції

Делегація України у складі представників Міністерства юстиції відбула в Страсбург для участі в 49-му пленарному засіданні Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO).

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства юстиції.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, Україна має намір висвітлити стан виконання антикорупційних рекомендацій, даних GRECO у 2007 році після першого і другого раундів оцінки України.

Зокрема планують проінформувати про хід доопрацювання з урахуванням зауважень експертів GRECO законопроектів "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення принципів запобігання і протидії корупції" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ухваленням Закону України "Про принципи запобігання і протидії корупції" і "Про внесення змін до Карного і Карно-процесуального кодекси України щодо удосконалювання процедур здійснення конфіскації".

У ході засідання GRECO українська делегація має намір також проінформувати членів і керівництво міжнародної антикорупційної організації про діяльність в Україні новоствореного Національного антикорупційного комітету

Крім того, Україна планує ознайомитися із змістом рекомендацій, які GRECO дає іншим державам, а також зі шляхами їх виконання і імплементації в законодавство, з тим, щоб використовувати цей досвід при виконанні рекомендацій GRECO, які можуть бути надані Україні під час проведення аналогічного раунду оцінки.

Зокрема, у ході засідання Україна як член GRECO візьме участь в розгляді звітів GRECO щодо чергового (третього) раунду оцінки ряду держав, зокрема Португалії, Чорногорії, Румунії і Вірменії.

Крім того, планується затвердити звіт про виконання рекомендацій, представлених GRECO за результатами проведення спільних першого і другого раундів оцінки Російської Федерації.

*** Україна приєдналася до Групи держав Ради Європи проти корупції 1 січня 2006 року, ратифікувавши Цивільну Конвенцію проти корупції.

GRECO утворене Радою Європи з метою поліпшення можливостей країн - членів групи боротися з корупцією, дотримувати прийняті державами рішення, а також вживати відповідні антикорупційні заходи.