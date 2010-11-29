У Херсонській області 8% «єдиноподатників» повинні перейти на касові апарати

8% від загального числа фізичних осіб - приватних підприємців, які працюють в Херсонській області, у зв'язку з прийняттям нового Податкового кодексу будуть зобов'язані використовувати розрахунково-касові апарати (реєстратори розрахункових операцій - РРО).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації (ДПА) в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, саме ця кількість "єдинників", згідно з їхньою ж звітністю, яку вони подають, в обороті перевищують встановлений кодексом поріг в 300 тис. грн. на рік.

У податковій зазначають, що 90% приватних підприємців області не перевищують законодавчо встановлений поріг, а отже, будуть позбавлені необхідності використовувати у своїй роботі РРО і інші документи строгої звітності. Більше того, кажуть податківці, кодекс не передбачає введення розрахунково-касових апаратів для підприємців, які торгують на ринку, оскільки у зв'язку з відміною фіксованого податку оборотний поріг для цієї категорії підприємців збільшиться зі 119 до 300 тис. грн.

У той же час, у прес-службі регіональної ДПА не змогли уточнити, скільки фізосіб-приватних підприємців і юрособ в області будуть вимушені перейти на загальну систему оподаткування у зв'язку з введеним обмеженням ПК на деякі види діяльності, які раніше функціонували у рамках єдиного податку (консалтинг, право, аудит та ін.).

За даними податкової, у Херсонській області зареєстровані і здійснюють діяльність близько 30 тис. платників єдиного податку.