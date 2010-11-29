Підприємці заявляють, що провели сьогодні зустріч у Кабміні

Представники підприємців, які протестують на Майдані Незалежности в Києві проти набуття чинності Податкового кодексу, провели зустріч з представниками уряду на чолі з міністром фінансів Федором ЯРОШЕНКОМ в Кабінеті міністрів України.

Про це УНІАН повідомили в Громадському русі "Відсіч", який виступає співорганізатором акції.

За інформацією громадського руху, усього в зустрічі взяли участь представники 127 підприємницьких організацій.

Як зазначила співорганізатори акції, серед цих людей частина досі знаходилася на "дуже обережних позиціях", їх організації не брали участі в протестах, і досі вони відмовлялися від політичних вимог і виступали за співпрацю з владою.

Проте сьогодні, як кажуть у "Відсічі", ситуація дещо змінилася. Чиновники на чолі з Ф. ЯРОШЕНКОМ пропонували спілкуватися до пізнього вечора, обговорювати Кодекс і давати пропозиції. Замість цього після третього виступу один з представників підприємців запитав присутніх, хто з них виступає за ветування Податкового кодексу, після чого усі проголосували за вето.

Після цього учасники зустрічі з боку протестувальників покинули приміщення.

У "Відсічі" також зазначили, що не отримували ніякої інформації чи запрошення на зустріч з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, про яку сьогодні заявляла його прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-секретар прем`єра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО заявив, що представники підприємців, які протестують на Майдані Незалежности в Києві, не прийшли на переговори до прем`єр-міністра М.АЗАРОВА. "Микола Янович був готовий зустрітися з підприємцями сьогодні о 12.00, але вони не прийшли", - сказав В. ЛУК’ЯНЕНКО.