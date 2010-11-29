Підприємці до четверга призупинили акцію протесту

Підприємці до четверга, 2 грудня, призупинили акцію протесту, очікуючи відповіді Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомив представник Координаційної ради підприємців України Володимир ДОРОШ.

За його словами, організатори акції, враховуючи складні погодні умови, вирішили зробити паузу, «але це не означає, що вона припинена, оскільки може відновитися у будь-який момент».

Крім того, В.ДОРОШ зауважив, що акція відновиться у четвер, якщо глава держави не дасть відповіді на вимоги підприємців щодо Податкового кодексу.

«Але остаточне рішення щодо акції залишається за координаційною радою», - сказав він.

Між тим, представники підприємців, які протестують на Майдані Незалежності у Києві проти набуття чинності Податковим кодексом, провели зустріч з представниками уряду на чолі з міністром фінансів Федором ЯРОШЕНКОМ у Кабінеті міністрів України. Про це УНІАН повідомили у Громадському русі “Відсіч”, що виступає співорганізатором акції.

За інформацією громадського руху, всього у зустрічі брали участь представники 127 підприємницьких організацій.

Як зазначили співорганізатори акції, серед цих людей частина до сьогодні перебувала на «дуже обережних позиціях», їхні організації не брали участі у протестах, і досі вони відмовлялися від політичних вимог та виступали за співпрацю із владою.

Однак сьогодні, як зазначають у "Відсічі", ситуація дещо змінилася. Урядовці на чолі з Ф.ЯРОШЕНКОМ пропонували спілкуватися до пізнього вечора, обговорювати кодекс і надавати пропозиції. Натомість, після третього виступу один із представників підприємців запитав присутніх, хто з них виступає за ветування Податкового кодексу, після чого усі проголосували за вето.

Після цього учасники зустрічі з боку протестуючих громадян залишили приміщення.

У “Відсічі” також зауважили, що не отримували ніякої інформації чи запрошення на зустріч з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, про яку сьогодні заявляла його прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні прес-секретар прем`єра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО заявив, що представники підприємців, які протестують на Майдані Незалежності у Києві, не прийшли на переговори до прем`єр-міністра М.АЗАРОВА. «Микола Янович був готовий зустрітися з підприємцями сьогодні о 12.00, але вони не прийшли», - сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.