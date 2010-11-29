УСПП та Мінекономіки підготувили новий варіант змін до закону про держзакупівлі

Український союз промисловців і підприємців спільно з Міністерством економіки підготували новий законопроект про зміни до закону про проведення державних закупівель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший віце-президент УСПП Сергій ПРОХОРОВ.

Він зазначив, що основною зміною в законопроекті є надання можливості державним підприємствам проводити закупівлі товарів і послуг за власні кошти без застосування тендерних процедур.

"Кошти підприємства не можуть бути коштами держави. Свого часу припустилася законодавчої помилки і, здається, нам вдається зараз її виправити", - зазначив С. ПРОХОРОВ.

Нагадаємо, що в чинному законі про проведення держзакупівель дія тендерних процедур поширюється і на закупівлю товарів і послуг держпідприємствами за власні кошти.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Кабінет міністрів схвалив ряд змін до закону про державні закупівлі.

Зокрема, документ пропонує вивести з-під дії закону держмонополії. Також держпідприємствам буде дозволено використовувати власні кошти без застосування норм закону про держзакупівлі. Крім того, пропонують дати можливість обласним управлінням економіки самостійно приймати рішення про проведення тендерів державними установами, зокрема, закупівель у одного учасника.

Всесвітній банк висловив ряд зауважень до законопроекту. Зокрема експерти ВБ вважають, що в законі про держзакупівлі не повинно бути виключень, що дозволяють тим чи іншим підприємствам проводити закупівлі, не використовуючи норми цього документу.

Перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА 27 жовтня заявила, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не підпише зміни до закону про держзакупівлі, якщо вони не будуть узгоджені з міжнародними організаціями.