Україна зацікавлена розвивати українсько-чеський діалог – Янукович

Україна зацікавлена в подальшому розвитку українсько-чеського діалогу і наповненні його прагматичним змістом

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив під час зустрічі з першим віце-прем'єр-міністром, міністром закордонних справ Чеської Республіки Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ, яка відбулася сьогодні в Києві.

"Цей рік у торговельно-економічних стосунках України і Чехії є вдалішим, ніж два попередніх. Ми сьогодні бачимо пожвавлення торговельно-економічних взаємин", - констатував глава держави, зазначивши, зокрема, зростання об'ємів торгівлі між двома країнами за три квартали 2010 року приблизно на 35%.

"Ми цього року матимемо товарообіг трохи більше 1 млрд. доларів, але потенціал його зростання залишається дуже великим. Він ще далеко не використаний - над цим питанням треба працювати", - переконаний Президент.

Він також сказав, що Україна зацікавлена в подальшому розвитку українсько-чеського діалогу і в наповненні його прагматичним змістом.

Крім того, В. ЯНУКОВИЧ вкотре заявив, що європейська інтеграція залишається стратегічною метою нашої держави.

"Ми отримали План дій щодо безвізового режиму. Сподіваюся, ми його виконаємо у 2011 році, - сказав він. - Ми побачили прогрес у переговорах про створення зони вільної торгівлі. Також вважаємо, що це значно наблизить нас до підписання угоди про асоціацію".