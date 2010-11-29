Підприємці призупинили акцію протесту до четверга, очікують відповіді Януковича

Підприємці до четверга, 2 грудня, припинили акцію протесту, чекають відповіді Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це УНІАН повідомив представник Координаційної ради підприємців України Володимир ДОРОШ.

За його словами, організатори акції, враховуючи складні погодні умови, вирішили зробити паузу, "але це не означає, що акція припинена, оскільки може поновитися у будь-який момент".

Крім того, В. ДОРОШ зазначив, що акція поновиться у четвер, якщо глава держави не дасть відповіді на вимоги підприємців щодо Податкового кодексу.

"Але остаточне рішення щодо акції залишається за координаційною радою", - сказав він.