ТВі сьогодні продовжить трансляцію акції протесту підприємців

Сьогодні телеканал ТВі продовжить пряму трансляцію з Майдану Незалежности в Києві, де триває акція протесту підприємців проти Податкового кодексу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТВі, трансляція почнеться о 16.00.

Як повідомляли, 29 листопада на Майдані Незалежности зібралися 10-12 тис. підприємців, які протестують проти прийнятого Податкового кодексу.

Протестувальники вимагають, щоб Президент ветував кодекс. Крім того, вони хочуть відставки уряду і проведення виборів Верховної Ради у березні 2011 року.

Мітингувальники також закликали приєднатися до акції на Майдані прибічників усіх патріотичних політичних сил.