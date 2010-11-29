НБУ має намір посилити вимоги до фінансового стану засновників банків

Національний банк України має намір посилити вимоги до фінансового стану засновників при реєстрації нових банків.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Нацбанку проекті змін до Положення про порядок створення та державної реєстрації банків, відкриття їх філіалів, представництв, відділень.

Регулятор пропонує відмовляти в реєстрації банку в разі «незадовільного фінансового стану хоча б одного із засновників, які мають суттєву участь у банку». Ознакою відсутності задовільного фінансового стану може вважатися ситуація, коли сума зобов`язань засновника перевищує суму його активів за вирахуванням коштів, вкладених у статутні капітали інших юридичних осіб (у тому числі й коштів, які планується вкласти в капітал створюваного банку).

НБУ вважає, що наявність у засновника збитків за результатами останнього року або прострочених зобов`язань перед іншими банками також може бути підставою для відмови в реєстрації створюваного банку.

Крім того, Нацбанк пропонує встановити, що керівниками банку не можуть бути особи, які: мають судимості, невиконані зобов`язання із оплати боргу щодо будь-якого банку або іншої юридичної або фізичної особи; здійснювали незаконні дії в минулому, що призвело до банкрутства або ліквідації банку або іншої юридичної особи.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 листопада 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації перебувають 18 банків.