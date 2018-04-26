Великий бізнес втопить «спрощенку» у тіні?

Експерти упевнені, що український бізнес знайде спосіб вижити навіть у найтяжчих умовах Податкового кодексу. Але спрогнозувати, чим це обернеться для держави, поки не беруться. З іншого боку, фіскальні правила нічим не утискають великий бізнес, який на їхню думку, швидше за все, вибере тактику поділу на дрібніший для мінімізації податків...

Нещодавно у черговий раз переконалася у народній мудрості - "бідняк на вигадки мастак". В одному з обласних супермаркетів, купуючи товар, покупець отримує два чеки - сума купівлі автоматично ділиться на два касові апарати і, відповідно, на двох підприємців -"спрощенців" з тим, щоб не перевищити ліміт допустимої виручки. Іншими словами - присутня мінімізація податків. Для цивілізованих країн така бізнес-діяльність не є прийнятною, проте, з рамок українського закону вона не випадає, а нове зведення фіскальних правил змін у цій сфері не враховує. Напрошується питання - як же збираються боротися з "сірим" бізнесом, якщо не за допомогою ПК? Очевидно, Верховна Рада, яка проголосувала за документ, у цьому проблеми не побачила.

За словами президента Союзу податкових консультантів України, заслуженого економіста Леоніда Рубаненка, підприємця, який працює "в тіні", мало цікавить, який поріг виручки йому встановлює влада. "Якщо я працюю поза межами українського законодавства, то навіщо мені ділити (бізнес), або не ділити, реєструватися"?, - малює він можливу картину. Для "тіньового" бізнесу, на його думку, зміняться тільки суми поборів, оскільки податків він як не платив, так і не платитиме. Підприємці, які використовували "спрощенку" не за призначенням, продовжать це робити. "Супермаркет такий-то, а тобі видають чек і там написано "нефіскальний чек ФОП Петренко" - це ненормально, коли системою, створеною для малого бізнесу, користуються великі супермаркети", - зазначає Л. Рубаненко.

Між тим, і підприємці, і уряд вважають за необхідне реформувати "спрощенку", але їх погляди щодо цього суттєво розходяться. Прописані в ПК норми обмежують кількість видів діяльності на спрощеній системі оподаткування, але паралельно з цим торгівля залишається на єдиному податку, а значить, сірі схеми продовжать діяти.

За словами голови Чернігівської міської профспілкової організації підприємців Віталія Сальви, спрощена система оподаткування після прийняття ПК фактично перестає існувати. "Єдиний податок залишається, але підприємців зобов`яжуть вести повний бухгалтерський облік. Відповідно, яка ж це "спрощенка?", - пояснює він. На його думку, влада пропонує, не реформуючи загальну систему оподаткування, ліквідовувати спрощену. "Це приведе до того, що "спрощенці" будуть вимушені або наймати бухгалтерів, або укладати договори з відповідними службами. Зросте вартість витрат бізнесу на товари і послуги. Він стане неконкурентоздатним", - упевнений В. Сальва.

Податкові ініціативи щодо "спрощенки" критикує і екс-голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Олександра Кужель. За її словами, реформування "спрощенки" повинне передбачати спрощення обліку і встановлення належного податку. "Поставте їм 1 млн. грн. (річного виторгу), і нехай вони платять податок з обороту. А для найбідніших - тих, хто на 300 тис. грн. - їх враховувати не потрібно, навіть контролювати не потрібно", - вважає експерт, зазначаючи, що адміністрування контролю таких підприємців коштуватиме бюджету дорожче.

О. Кужель підкреслює, що реалізувати товари на ринках на суму більшу, ніж передбачено законом для "спрощенців", можна тільки у великих містах. "Якщо ви говорите про "Барабашове" (один з найбільших ринків країни, Харків), "7 кілометр" (Одеса) чи ринок "Троєщина", то може бути, а якщо ви говорите про ринок в Джанкої або Донецькій області, то можу сказати, що на рік максимум 120-150 тис. грн. обороту. Навіть якщо підприємцеві на регіональному ринку дати у продаж товарів на 1 млн. грн., то йому буде нікому його продати" - зазначає О.Кужель.

За її словами, це пов`язано також з тим, що купівельна здатність на сьогодні залишається досить низькою. "Якщо через "7 кілометр" ви можете пропустити на гурті, то в Білозьорці, Джанкої, Охтирці - рівно стільки, скільки у людей є грошей" - пояснює О. Кужель.

Як вважає Л. Рубаненко, якщо вже і обмежувати кодексом об`єм річного виторгу, "то не потрібно робити ще двох безглуздих речей: перше - обмежувати кількість найнятих працівників, друге, - обмежувати види діяльності". За його словами, Міжнародний валютний фонд якраз не надто строго ставиться до останнього.

Як вже зазначали, однією з проблемних норм ПК для підприємців є введення бухгалтерського обліку. Для малого бізнесу спрощеної системи після прийняття ПК не залишиться як такої, тому що вводиться облік на підставі первинних документів, говорить представник Чернігівської профспілки підприємців Олена Варнакова. "Я працюю на спрощеній системі оподаткування. За новим кодексом, ви до мене прийшли і я зобов`язана оформити чек, навіть якщо у мене немає касового апарату. Його другий екземпляр - залишити собі. Потім внести усе до книги обліку прибутків і витрат. Потім підбити підсумок. Це - строгий облік. Одна людина не зможе з таким впоратися", - говорить вона.

Крім того, як зазначає О. Варнакова, перш ніж говорити про необхідність реформування спрощеної системи, треба проаналізувати регуляторний вплив і наслідки нововведень, чого в країні не провели.

Водночас, як сказала О. Кужель, неможливо передбачити, "де народ буде розумніший за країну". "Коли я дізналася, що в ресторанах кухня працює на єдиному податку, а бар - на загальній системі оподаткування... Мені б і в голову не прийшло, що можна так використовувати єдину систему оподаткування, щоб знизити навантаження на ресторан", - розповідає О.Кужель.

За словами бухгалтера-учасника ринку, який побажав залишитися неназваним, такі схеми з ухиляння від оподаткування як дроблення великого бізнесу, продовжать діяти і після введення ПК. Просто деяким підприємцям новий закон трохи ускладнить життя. Річ у тому, що, як прописано в кодексі, "єдиноподатникам" пропонують працювати за двома варіантами: перший - річний виторг складає 300 тис. грн. і тоді можна не використовувати касовий аппарат, другий - об`єм виручки на рівні 600 тис. грн., але з обов`язковою наявністю касового апарату.

На сьогодні підприємці -"спрощенці" (річний виторг - 500 тис. грн.) мають можливість зловживати цим становищем, що в Україні майже в пошані, зазначає учасник ринку. І у разі введення в дію податкового законодавства у цьому питанні нічого не зміниться – чи буде 300 тис. грн., чи 500 тис. грн. На думку учасника ринку, якщо раніше дробити великий бізнес потрібно було, виходячи з об`єму виручки 500 тис. грн., то тепер - 300 тис. грн. Значить, потрібно буде залучити трохи більше людей.

До речі, таку "сіру" можливість використовують і нерезиденти. До прикладу, на території України відкрила офіс французька IT -компанія, створивши окреме підприємство. В офісі працюють 150 осіб і усі на єдиному податку, а начальник оформлений як ТОВ. Усі 150 де-факто працівників (а не консультантів) офіційно лише надають послуги цьому ТОВ.

До речі, голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський вже заявляв про те, що Податковий кодекс допоможе врізати подібні схеми, хоча не пояснює, які саме і яким способом вони ліквідовуватимуться. Але життя уже не раз продемонструвало, що "кулібіних" за часів жорсткої політики стає тільки більше, їх ідеї прогресують, а держава при цьому, як завжди, залишається "у проколі"…

Юлія Главацька (УНІАН)