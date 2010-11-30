Підписання Президентом ПК може призвести до непередбачуваних наслідків – участник протесту

Голова Всеукраїнської громадської організації «Союз захисту підприємництва» Сергій ДОРОТИЧ вважає, що підписання Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Податкового кодексу може призвести до непередбачуваних наслідків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТВі, про це С.ДОРОТИЧ сказав в ефірі телеканалу.

За його словами, на сьогодні головною вимогою підприємців, які продовжують масштабну акцію протесту на Майдані Незалежності у Києві, є президентське вето на Податковий кодекс, а потім розробка нового податкового документу.

«Уряд готовий нас слухати, нам кажуть: «Давайте все, всі свої поправки і пропозиції! Ми все врахуємо і виправимось»! На сьогоднішній день у нас готові зауваження, але ми не хочемо їх подавати, а хочемо працювати над Податковим кодексом з чистого листа» — наголосив С.ДОРОТИЧ.

Він також зауважив, що на сьогодні у підприємців чітко сформовані основні вимоги. «Їх лише три: вето Податковому кодексу, відставка Верховної Ради і відставка уряду» — заявив С.ДОРОТИЧ.

За його словами, вимога щодо повернення грошей з офшорних зон прозвучала на мітингу, але не була проголосована.

На думку С.ДОРОТИЧА, якщо Президент все таки підпише Податковий кодекс, це може мати непередбачувані наслідки для суспільства і країни. «Мені моторошно за таке рішення, оскільки я відчуваю напругу у суспільстві. Я спілкуюся із людьми з різних регіонів України: настрої досить радикальні, і радикальні звучать гасла», - наголосив він.

«Ми насилу стримали агресивний підхід учасників акції в четвер, коли підходили до Банкової! Це було дуже важко, тому що люди знервовані… Ми стримуємо процес, який наростає як гриб. Я боюся, що ми не втримаємо його. У мене в одному наметі живуть 60 осіб, і коли в четвер у нас був інцидент, і пішли радикальні гасла, то жінки плакали в наметі і казали «Нам революція не треба!». Всі хочуть змін, але бояться дуже радикальних речей… Наша акція — це як порохова бочка», — заявив голова організації «Союз захисту підприємництва».

Коментуючи заяву прес-секретаря прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА Віталія ЛУК’ЯНЕНКА про те, що мітингувальники не прийшли на зустріч із главою уряду, С.ДОРОТИЧ зауважив, що чіткого запрошення підприємці не отримували. «Ми боїмося, що будемо втягнуті у переговорний процес, а всі зауваження конструктивні можуть бути невраховані. Ця пересторога і стримує нас від конструктивного діалогу. Тому ми хотіли б бути впевнені, що спочатку буде «заветований» цей закон (Податковий кодекс)!.. З цього кодексу видно, що ми не боремося із контрабандою, ми не боремося із обігом контрафактних товарів, ми наказуємо людей, які реалізують ці товари, а не тих, хто їх завозить», — підкреслив С.ДОРОТИЧ.

Як повідомляв УНІАН, починаючи із середини листопада в Україні проходять масові акції протесту проти Податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою 18 листопада. Акції підтримують десятки тисяч малих і середніх підприємців по всій країні, які вважають, що новий кодекс або примусить їх піти в «тінь» або повністю позбавить можливості заробляти на життя.

Президент і уряд уже заявили про готовність частково врахувати вимоги підприємців.