Кожем’якін: акція протесту переросте у політичний рух опору, якщо не ветують ПК

Перший заступник голови фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявляє, що акція протесту підприємців переросте у політичний рух опору, якщо Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не заветує Податковий кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що фракція наполягає на тому, щоб Президент заветував Податковий кодекс, а уряд пішов у відставку. За його словами, «у випадку невиконання наших вимог Президентом ЯНУКОВИЧЕМ щодо ветування Податкового кодексу очевидними є всі підстави для переростання економічного протесту у потужний політичний рух опору за участі провідних опозиційних сил, адже захист середнього класу – це захист демократії».

А.КОЖЕМ’ЯКІН також зазначив, що глава держави має заметувати Податковий кодекс, а для «запровадження збалансованої та справедливої податкової реформи, для розробки нового Податкового кодексу має бути створено робочу групу представників малого та середнього бізнесу, влади і опозиції».

Він наголосив, що партія «Батьківщина» та БЮТ пропонують альтернативний шлях вирішення проблем з наповненням бюджету: за рахунок «потужних жирових запасів української олігархії». «Там золоте дно для збільшення бюджету в рази», - зазначив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він підкреслив, що фракція "БЮТ-Батьківщина" також вимагає ухвалити закон про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна щодо співпраці із офшорної зоною Кіпр. Депутат додав, що саме через Кіпр українські олігархи виводять свої капітали з України. «За офіційними даними, за дев’ять місяців до офшорних зон з України було вивезено близько 24 млрд. доларів», - заявив А.КОЖЕМ’ЯКІН. За його словами, «бізнес-оточення глави держави, яке взялося вчити податкової культури мале підприємництво, перш за все, повинно навчитися платити податки». А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив на необхідності запровадити «реальні, а не декларативні податки на надбагатство».

Крім того, він підкреслив, що має бути розроблений закон про збереження спрощеної системи оподаткування для малих підприємців.