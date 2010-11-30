АСНУ пропонує залишити ріелторів на спрощеній системи оподаткування

Асоціація спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України пропонує внести зміни до Податкового кодексу, якими виключити фізичних осіб – підприємців, що надають послуги під час операцій з нерухомістю (у т.ч. посередницькі, консультативні, юридичні, рекламні тощо) з переліку тих, на діяльність яких не розповсюджується спрощена система оподаткування.

Про це йдеться у розміщеному на сайті Асоціації зверненні делегатів XVI з`їзду Асоціації спеціалістів з нерухомості України до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо ухвалення Податкового кодексу України.

Серед пропозицій АСНУ – виключити юридичних осіб, які надають послуги під час операцій з нерухомістю, з переліку суб`єктів господарювання, на яких не розповсюджуються 5-річні “податкові канікули” на період з 1 січня 2011 року до 1 січня 2016 року з 0% ставкою податку на прибуток підприємств.

Ріелтори пропонують також включити юридичних осіб у перелік суб`єктів малого підприємництва – платників податку за спрощеною системою оподаткування, чим надати можливість юридичним особам, які надають послуги під час операцій з нерухомістю, працювати за спрощеною системою оподаткування, обліку і звітності.

На думку членів АСНУ, зміни щодо діяльності операторів ринку нерухомості, що містяться в Податковому кодексі, приведуть до фактичного знищення фізичних осіб – підприємців як представників суб`єктів малого підприємництва, погіршення умов діяльності юридичних осіб, а також до подорожчання послуг під час операцій на ринку нерухомості.

Ріелтори пропонують повернути Податковий кодекс до Верховної Ради для перегляду і доопрацювання.

За даними Держкомстату, в Україні послуги під час операцій з нерухомістю надають 11 238 суб`єктів підприємницької діяльності, з яких 3 492 – фізичні особи - підприємці і 7 746 – юридичні особи, 98% яких працюють за спрощеною системою оподаткування, обліку і звітності.

Довідка УНІАН. Асоціація спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України створена в 1995 році і об`єднує представників з 25 регіонів країни у 32 містах.