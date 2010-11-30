Пропозиції щодо зміни Податкового кодексу від уряду й АП мають бути готові до четверга - Янукович

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ дав завдання прем`єр-міністрові України, економічному блоку уряду й Адміністрації Президента до четверга підготувати зміни до Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, таке завдання В.ЯНУКОВИЧ поставив сьогодні на нараді в аеропорту «Бориспіль» з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, першим віце-прем`єр-міністром Андрієм КЛЮЄВИМ, віце-прем`єр-міністром Борисом КОЛЕСНІКОВИМ, міністром юстиції Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ, першим заступником глави Адміністрації Президента Іриною АКІМОВОЮ, заступником глави АП Оленою ЛУКАШ.

Президент наголосив, що сьогодні на нараді планується детально обговорити пропозиції із зміни документа.

«Наш спільний висновок у тому, що кодекс необхідно доопрацювати в деяких розділах, а в яких - я хотів би вас учергове послухати. І після того, як я вас почую, ми приймемо сьогодні рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що сьогодні вирушає до Астани на саміт ОБСЄ і завтра пізно ввечері повертається до Києва. «Я хотів би, аби ви до четверга ще попрацювали над тими розділами, які ми повинні з вами змінити», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент відзначив, що особливу увагу в Податковому кодексі необхідно приділити захисту прав товаровиробників і підприємців.