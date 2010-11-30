Держбюджет за січень-жовтень зведено з дефіцитом 56,6 млрд. грн.

Державний бюджет України в січні-жовтні ц.р. зведено з дефіцитом 56,579 млрд. грн., що на 2,5 млрд. грн. більше від запланованого дефіциту за підсумками всього 2010 року. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Доходи держбюджету становили 184,439 млрд. грн., або 73% річного плану, зокрема в жовтні – 21,761 млрд. грн.

Витрати були на рівні 240,7 млрд. грн., або 78,7% річного плану, зокрема в жовтні – 25,561 млрд. грн.

Дефіцит Зведеного бюджету за 10 місяців ц.р. становить 51,4 млрд. грн., при цьому доходи були на рівні 243,548 млрд. грн., видатки – 294,6 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (з поправками), доходи заплановані на рівні 252,751 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 210,089 млрд. грн. Видатки держбюджету заплановані на рівні 305,666 млрд. грн., в т.ч. видатки загального фонду – 240,984 млрд. грн.

Дефіцит держбюджету заплановано в сумі 54,095 млрд. грн., або 4,99% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема із загального фонду – 30,338 млрд. грн., або 2,8% ВВП.

Держбюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.

До державного бюджету України входять загальний фонд і спеціальний фонд. До загального фонду спрямовуються загальнодержавні податки й збори і з нього фінансуються основні видатки. Кошти, які надходять до спеціального фонду, мають цільове призначення.

Дефіцит держбюджету розраховується як різниця сум його доходів і повернених до бюджету кредитів, а також витрат і виданих з держбюджету кредитів.

Державний бюджет України й місцеві бюджети складають Зведений бюджет України.