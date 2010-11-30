Литвин не виключає, що у четвер парламент розгляне зауваження Президента до ПК

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає, що у четвер, 2 грудня, парламент розглядатиме зауваження Президента України до Податкового кодексу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

В.ЛИТВИН сказав, що не є прихильником того, щоб давати оцінки «самому факту, бо рішення прийнято».

За його словами, «треба говорити про політичні, економічні, соціальні і кадрові наслідки такого рішення». «Це вже питання часу», - додав голова ВР.

На уточнююче запитання, які ж кадрові рішення у зв’язку з цим можуть бути, В.ЛИТВИН відповів: «Які будуть, такі будуть».

Голова ВР підкреслив: «Швидше за все, у четвер будемо розглядати зауваження Президента з огляду на те, що ми перебуваємо у цейтноті, оскільки в нас немає часу», оскільки і так «фактично зірвано бюджетний процес».

В.ЛИТВИН наголосив, що необхідно буде дуже уважно, по суті, радикально переглянути розділ адміністрування податків.

Він зазначив, що також необхідно буде приділити увагу іншим розділам кодексу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що вирішив ветувати Податковий кодекс. Таке рішення В.ЯНУКОВИЧ, за його словами, ухвалив після наради з питання Податкового кодексу, у якій брали участь прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, члени уряду.