НБУ з початку листопада придбав на міжбанку 558 млн. дол. - Литвицький

Національний банк України з початку листопада поточного року придбав на міжбанківському валютному ринку 558 млн. дол. США (у доларовому еквіваленті).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив керівник групи радників голови НБУ Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.

«На 29 листопада ми придбали 558 млн. дол., для порівняння за попередній місяць — 237 млн. дол.», - сказав він.

При цьому В.ЛИТВИЦЬКИЙ повідомив, що сьогодні визначилася чітка тенденція до зменшення від’ємного сальдо інтервенцій.

«Від’ємне сальдо інтервенцій цього місяця буде меншим, ніж минулого. У вересні від’ємне сальдо було 668 млн. дол., у жовтні вже 496 млн. дол., з листопада воно буде меншим. Тобто тенденція зменшення від’ємного сальдо інтервенцій триває», - відзначив В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

Так, за його інформацією, станом на 29 листопада ц.р. від’ємне сальдо інтервенцій у листопаді становило близько 460 млн. дол.