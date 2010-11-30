Перехід до гнучкішого валютного курсу в Україні буде поступовим — Литвицький

Перехід до гнучкішого валютного курсу буде поступовим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив керівник групи радників голови НБУ Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.

«Різкі коливання, тобто надмірна гнучкість, може викликати дестабілізацію ситуації», - відзначив В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

При цьому він повідомив, що терміни переходу до гнучкішого валютного курсу залежатимуть від збалансованості бюджету, стабільності політичної ситуації в країні та рівня інфляції.

«Ми йтимемо в напрямі більшої гнучкості курсу, але моя особиста думка полягає в тому, що волатильності, яка межує з турбулентністю, ми повинні остерігатися», - наголосив ЛИТВИЦЬКИЙ.

Він також повідомив, що обсягу сформованих НБУ валютних резервів на сьогодні достатньо для того, аби згладжувати різкі коливання курсу в разі їх виникнення. «Нам ці резерви потрібні не для того, щоб гнучкість курсу забезпечувати, гнучкість курсу дає ринок і ситуація в економіці, нам ці ресурси потрібні, щоб не допустити ту гнучкість, яка межує з неприйнятною», - пояснив В.ЛИТВИЦЬКИЙ.