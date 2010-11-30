Киянам знову врізали теплоподачу - обмежено газопостачання ТЕЦ «Київенерго»

Управління магістральних газопроводів "Київтрансгаз" через борги обмежив газопостачання ТЕЦ компанії "Київенерго".

Як повідомили УНІАН в Департаменті корпоративних комунікацій АК "Київенерго", УМГ "Київтрансгаз" понизив тиск газу для ТЕЦ- 6 і ТЕЦ- 5 АК "Київенерго". На 30 листопада тиск газу по ТЕЦ- 6 впав на 46% (з 3,7 до 2 кгс/см2), по ТЕЦ- 5 - на 22,5% (з 4 до 3,1 кгс/см2).

У результаті падіння тиску газу виробництво електричної енергії на ТЕЦ- 5 знизилося з 440 МВт до 300 МВт/год, на ТЕЦ- 6 - з 440 МВт до 320 МВт/год. При втраті електричного навантаження на теплоелектроцентралях вимушено знизилися і показники виробленої теплової енергії. Таким чином, температура теплоносія на ТЕЦ- 5 вже знизилася до 480С, по ТЕЦ- 6 - до 580С проти нормативних 740С, які мають бути відповідно до температурного графіка за нинішньої температури повітря.

За прогнозами синоптиків, у Києві найближчими днями очікується значне похолодання, але, незважаючи на це, газівники все ж знижують тиск газу. Згідно з нормативами, при середньодобовій температурі -50С температура теплоносія повинна складати 880С. Очікується, що за нинішніх темпів зниження тиску газу на станціях, температура теплоносія складатиме не більше 550С. Таким чином, кияни знову відчують значні незручності і помітне зниження температури в помешканнях.

Обмеження газопостачання обумовлене заборгованістю енергокомпанії за спожитий газ. Несплата споживачами АК "Київенерго" боргів за спожиту теплову і електричну енергію, а також невідшкодування міськдержадміністрацією різниці в тарифах на тепло привели до обмеження подачі газу на ТЕЦ. Так, зараз борг КМДА перед "Київенерго" (різниця в тарифах) складає 1,1 млрд. грн. При цьому борг енергокомпанії за природний газ складає також вже понад 1 млрд. грн.

У компанії обіцяють, що робота ТЕЦ стабілізується відразу після вирішення питання про погашення боргу з компенсації різниці в тарифах.

У "Київенерго" нагадали, що загальний борг усіх споживачів компанії складає 1,8 млрд. грн., з яких 0,8 млрд. грн. - борги за теплову енергію, 1 млрд. грн. - за електричну.