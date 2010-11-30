Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від уряду провести реформу податкової служби з метою забезпечення прозорої роботи, недопущення адміністративного свавілля і зловживань.

Про це сказано в заяві Президента, розміщеній на його офіційному сайті.

"Знаю, що за останні роки в суспільстві посіяна недовіра до влади. Корупція, бюрократизм, політичний егоїзм і порожня демагогія створили величезну безодню між владою і суспільством. Здолати цю безодню ми можемо лише спільно, підтримуючи постійний діалог, повертаючи довіру і надію в наше суспільство", - сказано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, В. ЯНУКОВИЧ заявив, що вирішив ветувати Податковий кодекс. Таке рішення В. ЯНУКОВИЧ, за його словами, прийняв після наради з питання Податкового кодексу, у якій брали участь прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ, члени уряду.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН не виключає, що у четвер, 2 грудня, парламент розгляне зауваження Президента до Податкового кодексу.