Підприємці наполягають на розробці нового Податкового кодексу

Підприємці, незважаючи на вето Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, наполягають на розробці нового проекту Податкового кодексу.

Про це сказано в переданій агентству УНІАН заяві Центрального штабу порятунку українського підприємництва.

Штаб дякує усім учасникам протесту за виявлену стійкість і волю до перемоги. "Вето накладене! Влада злякалася протестів підприємців і припинила дію антинародного Податкового кодексу. Проте остаточної перемоги ми ще не досягли" - сказано в заяві.

Підприємці зазначають, що їх не влаштують косметичні поправки до Податкового кодексу, які пропонує переговорна група Кабінету Міністрів.

"Ми внесли свої обгрунтування вето до Адміністрації Президента і в Міністерство фінансів. Понад двісті статей в Податковому кодексі вимагають змін. А це більше половини усього документу. Такий об'єм необхідних змін вимагає не внесення поправок, а розробки абсолютно нового документу", - йдеться у заяві.

Крім того, вважають підприємці, у четвер, 2 грудня, Верховна Рада України розглядатиме вето Президента на Податковий кодекс, і не виключено, що спробує його здолати.

Враховуючи ці обставини, підприємці вимагають від Верховної Ради проголосувати за відміну рішення про прийняття Податкового кодексу, від Президента - відставки уряду на чолі з прем'єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, від нового уряду - створення спільної з представниками малого і середнього бізнесу комісії з розробки нового Податкового кодексу і публічного обговорення та інформування усіх підприємницьких кругів про хід робіт над новим кодексом.

Підприємці призвали усіх протестувальників і громадян, які підтримують акцію "За чесні податки", не зупиняти протестні виступи. Вони нагадали, що 2 грудня відбудеться всеукраїнська акція на підтримку вето.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 листопада, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що вирішив ветувати Податковий кодекс. Таке рішення В. ЯНУКОВИЧ, за його словами, прийняв після наради з питання Податкового кодексу, у якій брали участь прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ, члени уряду.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН не виключає, що у четвер, 2 грудня, парламент розглядатиме зауваження Президента до Податкового кодексу.