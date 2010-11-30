Зустріч депутатів з Азаровим щодо бюджету відбудеться сьогодні чи завтра - Литвин

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначає, що зустріч народних депутатів з прем'єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ щодо проекту державного бюджету на 2011 рік відбудеться "сьогодні-завтра".

Як передає кореспондент УНІАН про це спікер заявив на брифінгу.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада на засіданні Погоджувальної ради парламенту лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запропонував запросити завтра у Верховну Раду прем'єр-міністра Миколи АЗАРОВА і порадитися, у тому числі щодо проекту державного бюджету наступного року.

Він запропонував В. ЛИТВИНУ запросити М. АЗАРОВА і "порадитися, як ми завершуватимемо нашу роботу в поточному році".

"Чи змінювати регламент, чи проводити позачергове, непланове засідання парламенту" - зазначив він.

О. ЄФРЕМОВ запропонував провести таку зустріч завтра о 12 годині.

У відповідь В. ЛИТВИН погодився з такою пропозицією, лише зазначивши, що необхідно погоджувати час, оскільки це пов'язано з перебуванням іноземних гостей в Україні.

В. ЛИТВИН сказав, що така зустріч украй потрібна, передусім, на рівні керівників фракцій і голів комітетів парламенту. "Йдеться про проект державного бюджету", - каже голова ВР. При цьому він додав, що "ми розраховували, що цього тижня буде представлений бюджет, але поки йде робота над бюджетом". "У нас такий контрольний день це десь 23-е, ну максимум 24-е (йдеться про грудень 2010 року - УНІАН) ", - сказав В. ЛИТВИН.

При цьому спікер не виключив необхідності проведення додаткового засідання парламенту.