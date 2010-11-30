Незалежні профспілки вітають вето Президента на Податковий кодекс

Рішенням ветувати Податковий кодекс Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ змінив громадську атмосферу навколо кодексу з напруженої на спокійну.

Про це в коментарі УНІАН заявив голова Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України В'ячеслав РОЙ, коментуючи сьогоднішнє рішення глави держави ветувати Податковий кодекс.

"Вето Президента - єдиний правильний вихід з ситуації, яка склалася навколо Податкового кодексу, - вважає В. РОЙ. - Адже протести підприємців викликали не лише ті чи інші положення Податкового кодексу, хоча це і основне. Людей обурило і те, що розробники кодексу і не намагалися серйозно прислухатися до їх думки. Вето - це, серед іншого, і фактичне визнання Президентом того факту, що насправді ніякого всенародного обговорення документу в середовищі підприємців не було", - сказав В. РОЙ.

На думку В. РОЯ, вимога до Президента України накласти вето на Податковий кодекс була єдиною, з якою були згодні усі без виключення учасники акцій протесту по усій Україні.

"Вето - найпростіший і найефективніший спосіб переведення діалогу влади з підприємцями з політичної в суто економічну площину, - сказав В. РОЙ. - Безумовно, значна частина протестувальників підтримувала і, напевно продовжуватиме підтримувати і політичні вимоги: відставка уряду або дострокове припинення повноважень Верховної Ради. Повинні визнати, що підстави для таких вимог дала сама влада своїми, як мінімум, невмілими діями при розробці і прийнятті цього Податкового кодексу. Але це вже буде, по суті, інша акція з іншими лідерами. А нинішня акція закінчиться, як тільки новий варіант Податкового кодексу не викликатиме принципових заперечень підприємців", - підсумував В. РОЙ.