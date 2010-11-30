Інфляція у єврозоні не змінилася

За попередніми даними, річна інфляція у листопаді 2010 року (литопад- 2010 до листопада- 2009) у зоні євро складе 1,9%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У жовтні 2010 року річна інфляція складала у єврозоні 1,9%, у усіх країнах-членах ЄС (ЄС- 27) - 2,3%.

У зону євро з січня 2009 року входять 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр і Словаччина.