ПК вводить несправедливе оподаткування доходів у вигляді процентів від депозитів – експерт

Податковий кодекс (ПК) пропонує ввести несправедливе оподаткування прибутків громадян у вигляді відсотків від депозитів при зниженні податку на дивіденди.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні під час круглого столу висловив народний депутат України, голова ради Асоціації українських банків Станіслав АРЖЕВІТІН.

"Сьогодні, якби не було Податкового кодексу, то потрібно було за дивіденди по акціях, які отримують акціонерні товариства, платити 15%. У цьому кодексі написано не 15%, а 5%, тобто навпаки. Ви знаєте, хто у нас в Україні володіє акціонерними компаніями, заводами, компаніями"., - сказав С. АРЖЕВІТІН.

За його словами, за багатьма позиціями дивіденди, згідно з ПК, взагалі не оподатковуватимуться.

"Коли я узяв довідку у податковій інспекції, хто ці власники, то виявилось, що 150 осіб в країні отримують 80% дивідендів по країні. Це десятки мільярдів гривень", - зазначив він.

На думку С. АРЖЕВІТІНА, зниження ставки податку на дивіденди є несправедливим, зважаючи на введення оподаткування прибутків громадян у вигляді відсотків від депозитів. Крім того, він, як народний депутат, вносив пропозицію, згідно з якою обкладатися 5-процентним податком буде тільки частка від доходу громадян у вигляді відсотків від депозитів - різниця між нарахованими відсотками і рівнем інфляції - але пропозиція не була врахована.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прийняв рішення ветувати Податковий кодекс.

"Ми домовилися, що робоча група, яка сьогодні створена урядом за участю представників Президента, малого і середнього бізнесу сьогодні - завтра напрацює зміни до Податкового кодексу, які я розгляну у четвер, і у разі, якщо вони відповідатимуть тим вимогам, які стоять перед цим кодексом, я їх підпишу і подам до парламенту. Сьогодні я наклав вето", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. Проект Податкового кодексу був зареєстрований у парламенті 21 вересня 2010 року (№ 7101-1). 30 вересня відбулися громадські слухання за проектом. Проект Податкового кодексу в першому читанні був прийнятий 7 жовтня 2010 р.

11 листопада доопрацьований проект Податкового кодексу України був оприлюднений на офіційному сайті Верховної Ради України (№7101-1). 16 листопада парламент почав розгляд проекту ПК у другому читанні, продовживши роботу над документом 18 листопада. 19 листопада ВР відкоригувала ще декілька статей ПК.

Закон надали на підпис Президентові 26 листопада 2010 р.

У ряді регіонів України і в Києві пройшли і тривають акції протесту представників бізнесу, які вимагають змінювати податкове законодавство винятково в законному порядку і з урахуванням зауважень громадських організацій і професійних об'єднань підприємців. Основною вимогою підприємців стала вимога до Президента ветувати Податковий кодекс.