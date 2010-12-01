Із сьогоднішнього дня підвищуються соцвиплати

Із сьогоднішнього дня в Україні підвищуються соціальні виплати, як передбачено Державним бюджетом на поточний рік.

Зокрема, мінімальна заробітна плата підвищується на 15 грн. – до 922 грн.

У почасовом розрахунку розмір мінімальної заробітної плати з 1 грудня встановлюється на рівні 5,52 грн. (підвищення на 0,09 грн.).

Прожитковий мінімум від сьогодні підвищується на 14 грн. – до 875 грн.

Для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення, визначені такі розміри прожиткового мінімуму: з 1 грудня 2010 року для дітей до 6 років - 799 грн. (підвищення на 12 грн.); для дітей від 6 до 18 років - 957 грн. (підвищення на 16 грн.); для працездатних осіб - 922 грн. (підвищення на 15 грн.); для осіб, які втратили працездатність, - 734 грн. (підвищення на 11 грн.).